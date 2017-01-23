В Башкирии любителей зимней рыбалки приглашают на фестиваль «Ледниковый период»

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане любителей зимней рыбалки приглашают принять участие в фестивале по зимней ловле рыбы «Ледниковый период-2017». Фестиваль пройдет 12 февраля на пруду возле села Верхние Услы Стерлитамакского района.

Организаторы фестиваля — рыболовный клуб «Перекат» при поддержки комитета по делам молодежи, комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Стерлитамакского района. Мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, повышения интереса населения республики к рыбной ловле, популяризации массового и семейного отдыха. В программе фестиваля — соревнования по рыбной ловле и интересные конкурсы не только для рыбаков, но и болельщиков.

К участию приглашаются любители активного отдыха и зимней рыбалки. Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно подавать на сайте рыболовного клуба «Перекат». Справки по телефонам: 8-917-757-47-20 и 8-917-499-06-07.

Самых удачливых рыболовов и активных участников конкурсной программы ждут сюрпризы и ценные подарки, сообщили организаторы.

Положение о фестивале по зимней ловле рыбы размещено в группе «ВКонтакте».