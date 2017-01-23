В Уфе разыскивают водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе В Уфе разыскивают водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе разыскивают водителя, сбившего 17-летнего подростка и скрывшегося с места ДТП. Инцидент произошел в воскресенье около 10.00 во дворе дома №79/2 по улице Пушкина. Пострадавший не успел запомнить марку машины. Его госпитализировали с различными травмами. Автоинспекция разыскивает водителя: обладающих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам 237-02-02, 237-84-80.

Похожее ДТП произошло днем ранее в Черниковке. Водитель «Лады Гранты» сбил 16-летнюю девушку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Пешеход получила травмы ноги. Водитель также скрылся, но вскоре был задержан полицейскими — нарушителем оказался 24-летний уфимец.

«Скрываясь с места происшествия, водители лишаются объективного расследования, делая себя заложником версии других участников и очевидцев аварии. Оставивший место ДТП водитель по закону лишается водительских прав», — прокомментировала сотрудник ОГИБДД УМВД по Уфе Альбина Кадикова.