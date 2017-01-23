Жители Башкирии могут принять участие в международном конкурсе-фестивале «Пасхальное яйцо-2017» Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии могут принять участие в международном конкурсе-фестивале «Пасхальное яйцо-2017» Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители Башкортостана могут принять участие в международном конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2017», приуроченном к празднику Воскресения Христова. В республике организаторами конкурса выступили Башкортостанская митрополия и Салаватская епархия при поддержке воскресной школы «Ковчег» при православном приходе Богородице-Казанского храма Мелеуза.

Участниками конкурса могут быть обучающиеся, воспитанники и педагоги образовательных учреждений и учреждений культуры, своевременно приславшие соответствующие документы. Отборочный этап пройдет 29 января в 15.00 в воскресной школе «Ковчег» при Богородице-Казанском храме Мелеуза, сообщили в Уфимской епархии.

Работы, не занявшие призовые места на епархиальном отборочном этапе, принимаются для отправки на заключительный этап с оплатой оргвзноса согласно Положению.

К участию во втором этапе допускаются все желающие, в том числе не участвовавшие или не победившие в отборочных конкурсах. Конкурсные работы должны быть представлены организатору (привезены или присланы по почте) с 1 февраля до 13 марта.

Члены жюри определяют победителей в номинациях в индивидуальных и коллективных номинациях. Индивидуальные: «Умелец» — пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву, «Творец» — аппликация, декупаж, квиллинг, работа из природных материалов, «Вдохновение» — вышивка, бисероплетение, «Фантазия» — макраме, вязание, лоскутная техника.

В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по возрастным группам: шесть-девять лет, 10-14 лет, 15-17 лет, от 18 лет и старше (для педагогов, родителей и учащихся старше 18 лет).

Церемония награждения участников международного этапа состоится 22 апреля 2017 года в 12.00 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ДК им. Ю.А. Гагарина (Проспект Красной Армии, 185). Для участия в церемонии награждения необходимо зарегистрироваться по электронной почте konkurs.lavra@gmail.com с 30 марта по 20 апреля.