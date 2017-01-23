Башкирию на Всероссийских соревнованиях «Золотой шайбы» представят хоккеисты из Межгорья

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Команда юных хоккеистов из города Межгорье стала победителем республиканских финальных соревнований Клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в зимнем сезоне 2016-2017 годов среди сельских команд средней возрастной группы. Игры проходили с 18 по 22 января в селе Раевский Альшеевского района, сообщили в пресс-службе ГФИ.

В состязаниях участвовали шесть команд из Альшеевского, Балтачевского, Бижбулякского, Кушнаренковского, Чишминского районов и Межгорья.

«Участие в «Золотой шайбе» — большая удача для юных хоккеистов из провинции. Есть вероятность, что их увидят представители профессиональной лиги, пригласят в свои клубы. С каждым годом мы видим, что растет профессионализм участников турнира», — прокомментировал председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму администрации Альшеевского района Динар Ахмадрисламов.

Турнир «Золотая шайба» будет проходить в республике до марта. Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в рамках окружного проекта по поддержке развития детского и юношеского хоккея.

Команда-победитель будет представлять Башкортостан на Всероссийских играх, которые пройдут с 20 по 28 февраля в поселке Майский Вологодской области.