В Уфе впервые покажут спектакль «Наши» в жанре документального театра

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе впервые состоится премьера постановки в жанре документального театра на башкирском языке. Спектакль «Наши» будет показан 26 и 27 января на сцене «The Театр» в Гостином дворе. Новый проект представляет Республиканский центр современной драматургии и режиссуры.

Спектакль «Наши» — один из творческих результатов театрально-фольклорной экспедиции «Замандаш», прошедшей в августе 2016 года. Проект был удостоен гранта Главы Республики Башкортостан. Экспедиция проходила в трех районах Зауралья — Бурзянском, Абзелиловском и Баймакском. В течение семи дней участники изучили более 10 деревень, общаясь с сельскими жителями, готовыми поделиться своими историями. Среди них и есть те, которые ожили на сцене в «Наших». В спектакле можно будет встретить самых разных бабушек — артисток фольклорного ансамбля, хранительниц народного творчества; давно забытых своими детьми и внуками; помнящих первую любовь на протяжении всей жизни; божьих одуванчиков, не желающих стареть.

«В основу вербатима вошли реальные рассказы бабушек, их размышления и воспоминания. Так диктует особый жанр документального театра — актеры рассказывают услышанные истории реальных людей, но не через «я в предлагаемых обстоятельствах», а через максимальное приближение к первоисточнику — «донору», по манере речи, жестам, внешнему сходству. Пять 20-летних девушек воплощают записанные ими истории в драматический сюжет», — рассказали организаторы проекта.

«Мне не раз приходилось слышать от своей близкой подруги: «мы у наших…» или «мы с нашими были там-то…». Наши — это ближайшие родственники (пусть даже и не по крови), которые знают про тебя всё и принимают тебя со всеми твоими достоинствами-недостатками», — говорит режиссер спектакля Рима Харисова.