В Уфе скоропостижно скончалась педагог по сценическому движению института искусств

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе скоропостижно скончалась педагог по сценическому движению Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Лариса Адушева.

Прощание пройдет завтра, 24 января в 11.00, по адресу: г. Уфа, ул. Муксинова, 11 — 98 (ост. шк. МВД). Покойная будет похоронена в Стерлитамаке. Студенты, выпускники и коллеги педагога просят о помощи в сборе средств на погребение, сообщает пресс-служба Минкультуры РБ.

Лариса Евгеньевна Адушева родилась в Чарджоу Туркменской ССР. Окончила Уфимский институт искусств. С 1989 года работала на кафедре режиссуры и мастерства актера. Осуществила ряд пластических работ в спектаклях ведущих театров республики. В Национальном молодежном театре им. М.Карима приняла участие в работе над «Ревизором» Гоголя (1997). В Стерлитамакском театре прошел спектакль В.Коркия «Великий соблазнитель» (2001), в Уфимском госцирке было подготовлено новогоднее представление «13-й хранитель» (2001). На сцене Башкирского академического театра драмы им. М.Гафури был поставлен спектакль «Невероятные приключения Нильса» (2002).

Лариса Адушева также участвовала в международных научно-практических конференциях по проблемам сценической пластики.