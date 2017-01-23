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23 января Понедельник

Уфа   °

Сумму от «МегаФона» для следж-хоккеистов Башкирии определил Лисин из «Салавата Юлаева»

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СПОРТ

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

В рамках Недели Звезд Хоккея 2017 в Уфе прошло Мастер-шоу лучших игроков КХЛ. Лучшая скорость, показанная в специальном конкурсе, легла в основу благотворительной суммы, которую партнер КХЛ – компания «МегаФон» — передает в поддержку следж-хоккейной команды «Башкирские пираты».

Самым быстрым хоккеистом в конкурсе «Круг на скорость» стал нападающий клуба «Салават Юлаев» Энвер Лисин. Игрок продемонстрировал время 12,45 сек — рекордное для истории проведения этого конкурса. Средняя скорость прохождения им дистанции составила 43,37 км/ч. Сумма, которая была вписана в сертификат, равна этой скорости, умноженной на 15.

«В этом году «МегаФон» отмечает пятнадцатилетие работы в Республике Башкортостан. Поэтому показатель лучшей скорости, продемонстрированной Энвером Лисиным, мы увеличили в 15 раз. Таким образом, мы передаем следж-хоккейному клубу «Башкирские пираты» на приобретение необходимого оборудования сертификат на сумму 650 тысяч рублей», — рассказал директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.

Компания «МегаФон» оказывает всестороннюю благотворительную поддержку развитию в России спорта для людей с ограниченными возможностями. В частности, с 2013 года оператор поддерживает сборную России по следж-хоккею.

Теги: мегафон,следж-хоккей
 
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