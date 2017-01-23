В Уфимском юридическом институте МВД пройдет День открытых дверей

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфимском юридическом институте МВД России 28 января состоится День открытых дверей. В 10.45 гостей будут встречать на контрольно-пропускном пункте института.

Запланирована встреча абитуриентов с руководством института, ответы на вопросы, посещение музея истории УЮИ МВД России, консультации о специальностях, направлениях и специализациях.

Выпускники получат уникальную возможность ознакомиться с жилищно-бытовыми условиями курсантов, увидеть показательные выступления спортсменов в спортивном комплексе учебного заведения, посетить выставку оружия и специальных средств, состоящих на вооружении в органах внутренних дел. Прекрасным дополнением к программе станет демонстрация видеофильма об институте.

Будущие курсанты и их родители узнают о специализациях и обо всех тонкостях курсантской жизни, заверили в юридическом институте.