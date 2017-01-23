В Башкирии участники фотоконкурса представили снимки о «бесценном даре отцовства»

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Туймазы подведены итоги фотоконкурса «Бесценный дар отцовства». На днях состоялось чествование победителей. На торжественное мероприятие папы пришли с семьями, а те, кто был в отъезде, делегировали жен и детей. Перед гостями выступил председатель клуба воинов-интернационалистов «Серпантин» Василий Биккинин. Руководитель центра защиты семьи, материнства и детства «Ковчег», педагог и многодетная мама Наталья Ермошина отметила, что крайне важно поддерживать крепкие и дружные семьи, в которых авторитет отца основан на заботливом и любящем отношении к домочадцам. Роль отцов хорошо понимают не только организаторы конкурса, но и руководители предприятий и организаций, частные лица, которые оказали финансовую поддержку в организации конкурса.

Востребованность и успех конкурса, который в этом году проводился уже шестой год подряд, натолкнули на мысль о создании Совета отцов Туймазинского района. В минувшем году силами центра защиты семьи, материнства и детства «Ковчег», редакции газеты «Туймазинский вестник» и всех неравнодушных отцов района Совет был создан. Его председателем стал Радик Габдрахимов, который работает учителем физкультуры в средней школе села Карамалы-Губеево. Главной задачей Совета является поддержка семей Туймазинского района, пропаганда института семьи и распространение положительного опыта отцовства.

Первым крупным мероприятием Совета отцов стал автопробег от города Туймазы до села Верхнетроицкое, в котором приняли участие 14 семейных экипажей. Участники получили массу впечатлений и положительных эмоций от проведенного вместе с семьей времени. В 2017 году Совет запланировал много интересных конкурсов и мероприятий. Скоро в спортивном комплексе «Олимпиец» пройдет семейная сдача нормативов ГТО. На сегодняшний день уже подали заявки 22 семьи. Жители города Туймазы и Туймазинского района теперь с уверенностью могут сказать, что быть папой — приятно, полезно и почетно, сообщили в администрации муниципалитета.