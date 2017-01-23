В Башкирии ОНФ добился создания доступной среды в уфимской школе Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии ОНФ добился создания доступной среды в уфимской школе Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане активисты ОНФ добились создания условий для маломобильных учеников в соответствии с требованиями федеральной программы. Региональный штаб снимает с контроля ситуацию с доступной средой в школе №103 Демского района Уфы.

Проблема была выявлена после обращения мамы одной из учениц, пояснили в региональном штабе «фронтовиков». По ее словам, администрация школы финансовые средства, полученные по программе «Доступная среда», направила на другие цели. Выехав на объект, эксперты ОНФ убедились в объективности сигнала.

«У нас вызвало недоумение то, как были использованы федеральные средства. Не были сделаны основные работы, которые обязательны по программе «Доступная среда», но были приобретены массажное кресло, установлены сенсорные приспособления, оборудован кабинет ритмики. В методических рекомендациях по освоению средств по программе «Доступная среда» четко говорится, что в приоритете входная группа здания и кабинеты, которые в первую очередь посещает ребенок: гардероб, туалетная комната, столовая. Мы же увидели, что средства были потрачены на ремонт помещений, которые не могли использоваться маломобильными детьми», — рассказала член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Эльвира Аиткулова.

Активисты обратились в администрацию Уфы, на балансе которой находится образовательное учреждение. В итоге муниципалитет нашел средства для оснащения школы в соответствии с нормативными требованиями программы «Доступная среда».

«В школе запущен лифт-подъемник, выполнены все необходимые условия по созданию безбарьерной среды. Есть вопросы по порогам, но этот дефект легко устраним во время косметического ремонта. Можем сказать, что школа №103 полностью соответствует требованиям федеральной программы «Доступная среда». Ситуацию с контроля мы снимаем», — отметила Эльвира Аиткулова.