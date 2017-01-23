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23 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии наметилось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

ОБЩЕСТВО

В Башкирии наметилось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: ИА "Башинформ"

В Башкирии наметилось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане наметилось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. По республике — снижение на восемь процентов по сравнению с предыдущей неделей, по Уфе — на 11. Максимальные показатели были пройдены с 9 по 15 января 2017 года, привели данные в Роспотребнадзоре РБ.

В ведомстве сообщили, что превышение эпидпорога осталось только среди взрослого населения. Среди детей ни в одной возрастной группе превышения нет.

В настоящее время в регионе зарегистрировано порядка 30 тысяч заболевших.

Несмотря на спад заболеваемости, медики рекомендуют продолжать принимать меры личной профилактики от острых вирусных респираторных инфекций.

Теги: здравоохранение,Роспотребнадзор по РБ,грипп,ОРВИ
 
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