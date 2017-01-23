В Башкирии сельчане получали юридическую помощь бесплатно - Архив печати Фото: Книжная палата РБ В Башкирии сельчане получали юридическую помощь бесплатно - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии при Архангельской избе-читальне организовано бесплатное справочное юридическое бюро, сообщает газета «Красная Башкирия» в январе 1927 года. Издание рассказывает о популяризации революционной законности в деревне, а также разъясняет, в каких случаях бюро взимало плату за свои услуги. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В январе 1926 года при Архангельской избе-читальне было организовано волостное справочное юридическое бюро, информирует газета. Оно было создано для популяризации революционной законности в деревне и оказания юридической помощи крестьянству. В юридическом бюро бесплатно выдавали справки, писали кассационные жалобы в судебные органы и заявления в различные учреждения. «За 10 месяцев работы бюро выдано устных и письменных справок населению 222, написано заявлений в нарсуды — 147, кассационных жалоб — 9», — приводит цифры издание. За год работы бюро успело охватить широкие массы сельского населения, особенно бедняцкие, середняцкие слои крестьянства и батрачества, отмечается в газете.

«Только в немногих случаях бюро взимает за писание заявлений и кассационных жалоб плату 10-50 копеек с более зажиточного слоя населения», — уточняется в публикации. В основном эти деньги расходовались на канцелярские нужды и пополнение юридической литературы. Члены бюро защищали интересы бедняцкого крестьянства на заседаниях народного суда и волостной земельной комиссии, рассказывали сельчанам о новых законах. Также юридическое бюро принимало подписку на газеты и журналы, говорится в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.