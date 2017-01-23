Правительство России объявило, насколько повысятся пенсии Фото: Олег Яровиков Правительство России объявило, насколько повысятся пенсии Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Средний размер страховой пенсии после перерасчета с 1 февраля 2017 года увеличится на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возрастет на 400, страховая пенсия по инвалидности — на 160 и страховая пенсия по случаю потери кормильца — на 315 рублей. Правительство России определило стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года.

Как сообщается на сайте Кабмина, повышение с 1 февраля размеров страховых пенсий коснется всех неработающих получателей страховых пенсий (около 30 млн человек), а также около 450 тысяч неработающих военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к ней).

Расходы на увеличение с 1 февраля 2017 года на 5,4 процента стоимости одного пенсионного коэффициента составят 11,86 млрд рублей в месяц, или 130,43 млрд до конца 2017 года. Из них 28,56 млрд — расходы на увеличение суммы валоризации величины расчетного пенсионного капитала граждан.

Корректировка страховых пенсий будет проведена за счет средств бюджета Пенсионного фонда.