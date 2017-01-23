В Уфе задержан мужчина, грабивший пенсионерок Фото: Олег Яровиков В Уфе задержан мужчина, грабивший пенсионерок Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе полицейские задержали 30-летнего уроженца Оренбурга, грабившего столичных пенсионерок.

Выяснилось, что у гражданина был большой долг перед банком, и он решил поправить свое материальное положение преступным путем. Оперативникам стали известны четыре факта налетов в Уфе. Все преступления были совершены по одной схеме: злоумышленник следил за пожилыми женщинами до подъездов их домов, нападал на них в темное время суток и вырывал из рук сумки, после чего скрывался.

Из похищенного грабитель присваивал только мобильные телефоны, которые впоследствии продавал, и деньги. Всего он похитил около 20 тысяч рублей. В настоящее время задержанный находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.