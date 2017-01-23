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23 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии столкнулись «семерка» и болшегруз Volvo: двое погибших

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии столкнулись «семерка» и болшегруз Volvo: двое погибших Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии столкнулись «семерка» и болшегруз Volvo: двое погибших Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кармаскалинском районе в результате ДТП погибли два человека. Как сообщил в своем блоге начальник республиканской автоинспекции Динар Гильмутдинов, на 4-м километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись ВАЗ седьмой модели и большегруз «Вольво».

От сильного удара двое пассажиров в салоне ВАЗ — мужчина и женщина, получили несовместимые с жизнью травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователи и другие экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Теги: дтп
 
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