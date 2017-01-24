В Башкирии проходит видеоконкурс чтецов стихов Рами Гарипова
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В республике проходит открытый республиканский видеоконкурс чтецов, посвященный дню рождения народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. 12 февраля в республике отметят 85-ю годовщину со дня его рождения.
Конкурсанты могут исполнить любое стихотворение Рами Гарипова, либо стихотворение собственного сочинения, посвященное поэту, сделать видеозапись и выложить на странице конкурса. В литературной акции уже приняли участие народный поэт Башкортостана Равиль Бикбаев, актриса, народная артистка РБ Сара Буранбаева, дети, учителя.
«В видеоролике обязательно должен присутствовать сам чтец, — сообщили организаторы конкурса. — Наличие иллюстративного видеоряда не является обязательным. Главное — не внешняя красота работы, а проникновенное чтение произведения человеком».
Цели и задачи конкурса — повышение интереса жителей республики и России к творчеству народного поэта Башкортостана Рами Гарипова, воспитание любви к родному языку и родной культуре, повышение исполнительского мастерства чтецов-любителей.
Конкурс продлится до 8 февраля. Размещать видеоролики можно на странице конкурса.
Организаторы литературного проекта — Всемирный курултай (конгресс) башкир, Союз писателей Республики Башкортостан, Региональная общественная организация «Потомки Салавата Юлаева», Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 им. Р. Гарипова.