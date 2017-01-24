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24 января Вторник

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Уфимский «Салават Юлаев» снова удивительно проиграл

СПОРТ

Уфимский «Салават Юлаев» снова удивительно проиграл Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Салават Юлаев» снова удивительно проиграл Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Подольске завершился матч девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимский «Салават Юлаев» проиграл местному «Витязю» по буллитам — 3:4.

Уфимцы вели в счете после голов участников Матча Звезд КХЛ-2017 Захара Арзамасцева и Кирилла Капризова (сделал дубль) — 3:0.

Но хозяева переломили ход встречи и отыграли это большое отставание усилиями Миро Аалтонена, Якуба Ержабека и Алексея Копейкина — 3:3.

В овертайме подмосковные хоккеисты откровенно простили уфимцев, не использовав ряд моментов для реализации единственного шанса.

Зато в серии буллитов Степан Хрипунов и Линус Умарк не смогли переиграть вратаря «Витязя» Игоря Сапрыкина, а хозяева были точны. Победный бросок на счету Алексея Копейкина — 4:3.

«Салават» терпит третье поражение подряд на выезде, уступая по итогам экстратаймов.

Следующий матч в Москве — 25 января против «Динамо».

Теги: хоккей,КХЛ
 
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