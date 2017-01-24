Главой Ленинского района Уфы назначен Дмитрий Масютин

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Новым главой администрации Ленинского района Уфы стал Дмитрий Масютин, бывший замминистра ЖКХ Башкортостана.

На этом посту он сменил Альбину Юсупову, которая руководила районом с января 2014 года.

Дмитрий Геннадьевич Масютин родился 29 июля 1981 года в Мелеузовском районе. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Работал на различных предприятиях, в том числе в коммерческих структурах. В системе ЖКХ с 2011 года. Был заместителем директора УЖХ Орджоникидзевского района Уфы, директором треста жилищного хозяйства Ленинского района, в июне 2014 года был назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.