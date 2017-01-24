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24 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил 10-летнюю школьницу

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане грузовой поезд насмерть сбил школьницу. Трагедия произошла на 1721 километре Куйбышевской железной дороги, вблизи станции «Аша» 23 января около 18.30. Девочка, получившая смертельную травму, возвращалась из школы и шла вдоль железнодорожных путей.

Приволжское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту травмирования поездом несовершеннолетней. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Следователи готовят представления руководству железной дороги об усилении мер безопасности на данном участке. В контролирующие органы будет направлена информация о необходимости усиления профилактической работы среди детей и их родителей о правилах нахождения на объектах железной дороги, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теги: ЧП,железная дорога
 
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