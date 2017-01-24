В Башкирии проходят мероприятия к 90-летию ДОСААФ России

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне исполнилось 90 лет российскому Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту — ДОСААФ. В городе Октябрьском эту дату отметили торжественно, дав старт месячнику оборонно-массовой и спортивной работы. Было проведено заседание организационного комитета месячника, подписано постановление главы администрации городского округа, утвержден план работы, назначены исполнители мероприятий, сообщили в администрации муниципалитета.

Местное отделение ДОСААФ России, его структурные учебные и спортивные подразделения играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи. На сегодняшний день городское отделение ДОСААФ Октябрьского объединяет автошколу, стрелковый спортивно-технический клуб, авиационно-технический спортивный клуб, секцию автомобильного спорта, секцию мотоциклетного спорта, оказывает помощь по развитию картинга.

Особой популярностью не только среди населения города Октябрьского, но и городов Туймазы, Белебей, соседнего Татарстана и Оренбургской области (Бавлы и Бугульма) пользуется аэроклуб Октябрьского. За 2016 год здесь выполнено 3688 прыжков с парашютом, в том числе подготовлено 28 человек для службы в Вооруженных Силах РФ. «По направлению местного военкомата прошли за счет средств аэроклуба подготовку 18 человек, большинство из них в данный момент проходят службу в ВДВ. В целях восстановления навыков выполнили прыжки с парашютом 483 воинов запаса ВДВ, из них в 2016 году 65 человек, в резерве имеются две роты десантников», — рассказал председатель местного отделения ДОСААФ России по городу Октябрьскому Айдар Хамитов.

Существенный вклад вносит организация и в подготовку водителей. Большинство водителей, которые получают права, для учебы выбирают именно автошколу ДОСААФ. Учиться сюда приходят не только потому, что здесь готовят лучше, но и потому, что часть денежных средств идет на занятия спортом в технических клубах — стрелковом и авиационном. С курсантами, обучающимися по военно-учетной специальности (ВУС), проводятся бесплатно тренировки и соревнования по стрельбе из огнестрельного оружия. Многие допризывники, обучающиеся в автошколе по ВУС, совершали по два-три прыжка с парашютом, некоторые добровольно обучались укладке парашюта за счет средств аэроклуба.

«Для того чтобы военно-патриотическое воспитание достигало своей цели, необходимо не только проводить беседы и лекции, но заинтересовать допризывную и призывную молодежь практическими занятиями в тире, на стрельбище, парашютными прыжками, занятиями в военно-патриотических клубах», — считает Айдар Хамитов.

Справка. В 1920 году в РСФСР была создана добровольная оборонная организация — Военно-научное общество.

Летом 1925 года путем слияния обществ ОДВФ и Доброхим образовано общество Авиахим. 27 июля 1926 года Военно-научное общество было переименовано в Общество содействия обороне СССР (ОСО). 23 января 1927 года на совместном заседании I Всесоюзного съезда Авиахима и 2-го Пленума Центрального Совета ОСО по докладу наркома по военным и морским делам Климента Ворошилова было принято решение слить два общества в одно под названием: АВИАХИМ-ОСО. Со временем оно было переименовано в «Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР», сокращенно ОСОАВИАХИМ СССР. С 1951 года вновь появилось единое всесоюзное Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту — ДОСААФ.