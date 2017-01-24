УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимец задушил любовницу с претензиями. Республиканский Следственный комитет предъявил обвинение 24-летнему жителю столицы по статье «Убийство». Мужчина содержится под стражей.

По версии следствия, днем 20 января текущего года любовники встретились в арендованной квартире. 24-летняя жительница Уфимского района начала предъявлять возлюбленному претензии по поводу отсутствия подарков с его стороны. Также она пригрозила сообщить об их связи его жене. Произошла ссора, в результате которой уфимец задушил любовницу.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд криминалистических и судебно-медицинских экспертных исследований», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.