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24 января Вторник

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В Уфе назовут три самых лучших и худших двора

ОБЩЕСТВО

В Уфе назовут три самых лучших и худших двора Фото: Андрей Старостин

В Уфе назовут три самых лучших и худших двора Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе состоится конкурс среди управляющих компаний. Соответствующее поручение уже дано городскому Управлению коммунального хозяйства и благоустройства.

«У нас есть полное понимание с управляющими компаниями. Мы решили провести среди них конкурс, чтобы определить три самых лучших и три самых худших городских двора. Уверен, что так управляющие компании будут лучше исполнять свои прямые обязанности», — отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании в муниципалитете.

Теги: ЖКХ,управляющие компании
 
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