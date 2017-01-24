В Уфе назовут три самых лучших и худших двора Фото: Андрей Старостин
В Уфе назовут три самых лучших и худших двора
В Уфе назовут три самых лучших и худших двора Фото: Андрей Старостин
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Уфе состоится конкурс среди управляющих компаний. Соответствующее поручение уже дано городскому Управлению коммунального хозяйства и благоустройства.
«У нас есть полное понимание с управляющими компаниями. Мы решили провести среди них конкурс, чтобы определить три самых лучших и три самых худших городских двора. Уверен, что так управляющие компании будут лучше исполнять свои прямые обязанности», — отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании в муниципалитете.