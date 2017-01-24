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24 января Вторник

Уфа   °

В Уфе Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer: погибла пассажирка автомобиля

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer: погибла пассажирка автомобиля

Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Уфе Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer: погибла пассажирка автомобиля

Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Утром 24 января в Калининском районе Уфы, недалеко от Базилевки, столкнулись автобус «Пежо Боксер» и автомобиль «Рено Флюенс». Пассажирка «Рено» скончалась на месте происшествия, водителя автомобиля и четырех пассажиров маршрутки осматривают медики. Об этом сообщает в своем блоге начальник республиканской автоинспекции Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным, водитель «Флюенса» выехал на полосу встречного движения и «лоб в лоб» столкнулся с микроавтобусом. В маршрутке «Уфа-Арена — Шакша» ехали 10 человек. На месте происшествия работает оперативная группа.

Теги: ДТП
 
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