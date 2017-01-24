В Башкирии к 60-летию композитора Салавата Низаметдинова откроется музей Фото: автор В Башкирии к 60-летию композитора Салавата Низаметдинова откроется музей Фото: автор

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии к 60-летию со дня рождения выдающегося башкирского композитора Салавата Низаметдинова пройдут праздничные мероприятия. Одним из основных событий станет открытие музея. Помещение площадью 18 кв.метров выделено в Учалинском колледже искусств и культуры, носящем его имя.

По словам вдовы композитора Разиды Низаметдиновой, для создания музейной экспозиции она передала многие вещи. Среди них — фотографии, награды, дипломы, ноты сочинений, личные вещи композитора: часы, костюм, книги, очки. В музее колледжа сейчас оформляются выставочные стенды. Открытие запланировано на 10 марта.

В эти же дни в Учалах пройдет Республиканский конкурс молодых вокалистов имени Салавата Низаметдинова.

Салават Ахмадиевич Низаметдинов (1957 — 2013) — выдающийся башкирский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Башкортостан, член Союза композиторов СССР. Автор большого количества оперных, хоровых, инструментальных произведений, песен и романсов. Лауреат Международного конкурса незрячих композиторов в Праге, международной премии «Филантроп». Был председателем Союза композиторов Башкортостана.