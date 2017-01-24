В Башкирии пройдет Республиканский конкурс молодых вокалистов имени Салавата Низаметдинова Фото: автор В Башкирии пройдет Республиканский конкурс молодых вокалистов имени Салавата Низаметдинова Фото: автор

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В рамках мероприятий, посвященных 60-летию выдающегося башкирского композитора Салавата Низаметдинова, будет организован конкурс. 10-11 марта в Учалинском колледже искусств и культуры впервые пройдет Открытый Республиканский конкурс молодых вокалистов имени Салавата Низаметдинова.

Как рассказала директор колледжа Айгуль Гимазитдинова, в конкурсе для сольных исполнителей предусмотрены две номинации: «Академическое пение» и «Эстрадное пение». Одним из обязательных условий является исполнение романса или песни Салавата Низаметдинова. В состязании могут принять участие студенты профессиональных образовательных учреждений сферы культуры республики и других регионов России: музыкальных училищ (колледжей), колледжей искусств; учащиеся старших классов средних специальных музыкальных школ, колледжей, гимназий; а также студенты подготовительных отделений и 1-2 курсов образовательных учреждений высшего образования сферы культуры и искусства. Жюри конкурса возглавит заведующая кафедрой вокального искусства, профессор УГИИ, заслуженный работник культуры БАССР, заслуженный деятель искусств РФ и РБ, лауреат республиканского конкурса, член Совета по вокальному искусству Министерства культуры РФ Фарзана Сагитова.

Заявки на конкурс направляются в Учалинский колледж искусств и культуры им. С. Низаметдинова до 14 февраля 2017 года по адресу: 453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Ленинского Комсомола, 6. Электронная почта: metodist_ukiik@inbox.ru.

Салават Ахмадиевич Низаметдинов (1957-2013) — выдающийся башкирский композитор, заслуженный деятель искусств России и Башкортостана, член Союза композиторов СССР. Автор оперных, хоровых, инструментальных произведений, песен и романсов. Лауреат Международного конкурса незрячих композиторов в Праге, международной премии «Филантроп». Возглавлял Союз композиторов Башкортостана. С 2014 года имя композитора носит Учалинский колледж искусств и культуры. В дни проведения конкурса в колледже будет открыт музей композитора.