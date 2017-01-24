Башкирский госуниверситет и Ермекеевский район будут развивать совместные проекты в области образования и экотуризма Фото: Энже Шафикова







Башкирский госуниверситет и Ермекеевский район будут развивать совместные проекты в области образования и экотуризма Фото: Энже Шафикова

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Башкирский государственный университет и администрация Ермекеевского района республики будут осуществлять совместные проекты в области образования и экотуризма. Соответствующий договор о социальном партнерстве был подписан в ходе рабочей встречи в Уфе главы администрации Ермекеевского района Ильшата Райманова и ректора БашГУ Николая Морозкина.

Стороны договорились об оказании содействия в проведении и внедрении совместных исследований и разработок, сотрудничестве по организации подготовки специалистов с высшим образованием и оказания содействия БашГУ в проведении производственной, преддипломной (по профилю специалистов) практики, стажировки преподавателей и студентов, а также содействии в трудоустройстве выпускников БашГУ в образовательных организациях района.

Главной темой обсуждения стало развитие эко-агротуризма как сектора сферы услуг на спортивно-оздоровительной базе «Кульчум», находящейся на территории Ермекеевского района. В этом направлении у муниципального образования уже есть определенные успехи. Так, с 2006 года по инициативе администрации района и директора Уфимского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова Василия Бабенко здесь претворялись в жизнь уникальные образовательные программы и проекты. Это, в частности, Международная новаторская школа «Лингва», где в реализации образовательной программы по углубленному изучению английского языка участвовала международная команда тьюторов из Китая, Индонезии, Ирана, США, Египта, Канады, Индии, Италии и Колумбии. За 10 лет существования школы более 500 детей получили сертификаты об освоении программы школы «Лингва». Треть учащихся избрала профессии, связанные с английским языком.

Межрегиональный проект по этно-агротуризму «Экспедиция» осуществлялся в «Кульчуме» совместно с лабораторией международных проектов кафедры ЮНЕСКО, факультетом международного образования Московского института открытого образования, Департаментом образования города Москвы, Уфимским филиалом МГГУ имени М.А. Шолохова. В нем участвовали школьники из Москвы, Тулы, Московской области, республик Татарстан и Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе тематической смены участники экспедиции знакомились с историей, культурой, традициями и бытом народов, населяющих Башкортостан. Они посещали национальные дворы, по собранным материалам готовили фотоотчеты и видеоролики. На грант Министерства труда и социальной защиты населения РБ Ермекеевский район совместно с базой «Кульчум» проводил профильные заезды для детей-инвалидов «Мама и я: вместе растем». За три года реализации этой программы поправили здоровье 120 детей-инвалидов и их родителей.

С переходом базы «Кульчум» на баланс Башкирского государственного университета должна начаться новая эпоха его развития. Ректор БашГУ Николай Морозкин отметил, что «Кульчум» станет функционировать круглогодично. На базе планируется организовать языковые, физико-математические, химико-биологические профильные смены, выездные семинары и конференции для студентов, также будут составлены туристические маршруты.

Ильшат Райманов представил презентацию Ермекеевского района, рассказал о достопримечательностях и возможностях, которые откроются для обеих сторон.

«Идея и разработка проекта совпали с началом той политики обновления, которую ведет руководство республики в области развития территорий. Данный договор даст огромный толчок для развития туристско-рекреационной инфраструктуры Ермекеевского района. У нас появятся новые рабочие места, сельские поселения получат определенную финансовую подпитку. В целом он повлияет на качество подготовки и переподготовки педагогических кадров, а также подготовки выпускников», — подчеркнул глава района.

«Этот договор является первым опытом социального сотрудничества главного вуза Башкортостана с территориями республики по решению социальных, образовательных, культурных, духовно-нравственных проблем сельских районов. Он, несомненно, окажет благотворное влияние на развитие нашей территории», — сообщила заведующая информационно-аналитическим сектором администрации Ермекеевского района Энже Шафикова.