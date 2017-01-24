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24 января Вторник

Уфа   °

Константину Толкачёву вручен диплом почетного члена Клуба друзей Воронцовского дворца в Крыму

ПОЛИТИКА

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Константину Толкачёву вручен диплом почетного члена Клуба друзей Воронцовского дворца в Алупке. Награду Председателю Госсобрания Башкортостана вручил директор Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» Александр Балинченко. Он поблагодарил руководителя законодательного собрания РБ за большой личный вклад в развитие музея и оказанную благотворительную помощь.

Клуб друзей Воронцовского дворца в Алупке создан 25 ноября 2015 года в целях объединения организаций и частных лиц, готовых оказать помощь музею-заповеднику в осуществлении проектов по реставрации памятников и пополнению музейных коллекций. Члены Клуба участвуют в жизни дворца-музея, оказывая финансовую помощь в осуществлении научных, реставрационных, выставочно-экспозиционных, образовательных программ и проектов музея.

Теги: Госсобрание РБ,Константин Толкачёв
 
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