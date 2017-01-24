Уфимский «Толпар» разгромно проиграл дома «Мамонтам Югры» Фото: Дмитрий Слезин Уфимский «Толпар» разгромно проиграл дома «Мамонтам Югры» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне уфимский «Толпар» провел второй домашний поединок против «Мамонтов Югры» в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Команда просто провалила этот матч. Итоговый счет — 9:2 в пользу «Мамонтов».

У «Толпара» пока восьмое место, но преследователи имеют на несколько игр меньше. Уфимцы рискуют не попасть в плей-офф.

25 января «Толпар» дома примет «Тюменский Легион».