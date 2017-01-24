В Уфе снизилось количество преступлений и ДТП Фото: Олег Яровиков В Уфе снизилось количество преступлений и ДТП Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице отмечается снижение количества преступлений и ДТП. Об этом на оперативном совещании в муниципалитете сообщил заместитель начальника УМВД России по Уфе Валерий Янситов.

По его словам, общее количество преступлений в 2016 году снизилось на 0,9 процента. Уровень преступности на каждые 10 тысяч населения составил 203,6 преступления.

В структуре преступности основная доля, или почти 40 процентов, приходится на хищения чужого имущества. 10,8 процента — на преступные посягательства против личности, 4,4 процента — на экономические преступления, 12,7 процента преступлений связаны с фактами незаконного оборота наркотиков.

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения. Так, в 2016 году количество погибших в результате ДТП снизилось на 27,3 процента, получивших травмы — на 3,4 процента. Динамика снижения общего количества аварий в целом сохранилась, подчеркнул Валерий Янситов.

Как отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов, несмотря на то, что количество автотранспорта в городе ежегодно растет, «вот уже четыре года подряд удается добиваться снижения количества ДТП и погибших в авариях». Этому способствует комплексная работа по обеспечению безопасности движения и развитию улично-дорожной сети.

В частности, на многих участках улиц с интенсивным движением и шоссе выполнена реконструкция, транспортные потоки разделяются колесоотбойным брусом, внедряется автоматизированная система управления светофорами. Работа в этом направлении продолжается.