Социальными сетями пользуются 60 процентов россиян - опрос Фото: Depositphotos.com Социальными сетями пользуются 60 процентов россиян - опрос Фото: Depositphotos.com

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Социальными сетями пользуются 60 процентов россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на данные, полученные в результате всероссийского опроса в декабре 2016 года. Эта доля на четыре процентных пункта больше, чем в 2015 году, и на 20 процентов больше, чем в 2011-м. Социологи также выявили, что каждая сеть имеет свой социально-демографический портрет.

Респонденты чаще всего говорили, что общаются «ВКонтакте» (40 процентов), «Одноклассниках» (34), Facebook (9), «Моем Мире» (7), Twitter (5), «Мой круг» (3), ЖЖ (3).

«ВКонтакте» особенно популярна среди молодежи — практически 80 процентов учащихся предпочитают использовать данную социальную сеть для общения. «Одноклассники» наиболее популярны среди женщин среднего возраста. А вот Facebook и Twitter чаще используют люди с высоким социально-экономическим статусом, занимающие руководящие должности и имеющие высокие доходы и образовательный уровень. В этих сетях «обитает» больше мужчин, чем женщин.

Распространенность соцсетей во многом зависит от места жительства. Например, среди москвичей самый большой процент пользователей (49 процентов), а среди сельских жителей — самый низкий (29 процентов).