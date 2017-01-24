Фархад Самедов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
Фархад Самедов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Фархад Самедов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.
Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан назначен Фархад Самедов.
Самедов Фархад Астанович родился 23 апреля 1959 года в городе Гардабани Грузинской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева. Кандидат технических наук.
Трудовую деятельность начал в 1982 году в тресте № 7 Минпромстроя Азербайджанской ССР, где работал инженером и старшим инженером.
В 1985–1994 годах – инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Центрального НИИ строительных конструкций имени В.А. Кучеренко.
В 1994–1998 годах – заместитель генерального директора Научно-производственного предприятия «Эксимер».
В 1999–2002 годах – заместитель начальника отдела ценных бумаг АКБ «Юсти-банк».
В 2002 году – начальник лаборатории ЗАО «Институт информационных технологий».
В 2002–2003 годах – первый вице-президент ОАО «Петротэк-холдинг».
В 2003–2004 годах – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Каустик».
В 2004–2005 годах – генеральный директор ЗАО «Каустик».
В 2005–2007 годах – генеральный директор ОАО «Сода».
В 2007 году – советник генерального директора ОАО «Сода».
В 2008–2009 годах – советник генерального директора ОАО «Башхим».
В 2010–2012 годах – советник председателя Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
В 2012–2015 годах – директор департамента нефтехимии ОАО АНК «Башнефть».
В 2016 году – президент АО «Объединённая нефтехимическая компания».
Почётный химик Российской Федерации.