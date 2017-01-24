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Фархад Самедов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

ПОЛИТИКА

Фархад Самедов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Фархад Самедов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан назначен Фархад Самедов.

Самедов Фархад Астанович родился 23 апреля 1959 года в городе Гардабани Грузинской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева. Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1982 году в тресте № 7 Минпромстроя Азербайджанской ССР, где работал инженером и старшим инженером.

В 1985–1994 годах – инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Центрального НИИ строительных конструкций имени В.А. Кучеренко.

В 1994–1998 годах – заместитель генерального директора Научно-производственного предприятия «Эксимер».

В 1999–2002 годах – заместитель начальника отдела ценных бумаг АКБ «Юсти-банк».

В 2002 году – начальник лаборатории ЗАО «Институт информационных технологий».

В 2002–2003 годах – первый вице-президент ОАО «Петротэк-холдинг».

В 2003–2004 годах – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Каустик».

В 2004–2005 годах – генеральный директор ЗАО «Каустик».

В 2005–2007 годах – генеральный директор ОАО «Сода».

В 2007 году – советник генерального директора ОАО «Сода».

В 2008–2009 годах – советник генерального директора ОАО «Башхим».

В 2010–2012 годах – советник председателя Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

В 2012–2015 годах – директор департамента нефтехимии ОАО АНК «Башнефть».

В 2016 году – президент АО «Объединённая нефтехимическая компания».

Почётный химик Российской Федерации.

Теги: назначения,глава рб
 
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