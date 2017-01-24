В Башкирии завершается прием конкурсных работ на лучшее освещение в СМИ деятельности судов Фото: Олег Яровиков
В Башкирии завершается прием конкурсных работ на лучшее освещение в СМИ деятельности судов
В Башкирии завершается прием конкурсных работ на лучшее освещение в СМИ деятельности судов Фото: Олег Яровиков
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане завершается прием конкурсных работ на лучшее освещение деятельности судов и органов судейского сообщества республики в средствах массовой информации.
Конкурс проводится в номинациях «Лучшая публикация», «Лучший видеосюжет/радиоматериал», «За активное и профессиональное освещение деятельности судебной системы» — среди коллективов СМИ, «Лучшая пресс-служба/лучший пресс-секретарь» — для работников аппаратов судов.
Организаторы — Совет судей РБ, Управление судебного департамента в РБ, Верховный суд РБ. Награждение победителей состоится на итоговом совещании председателей межрайонных, районных и городских судов.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Верховного суда республики.
Материалы принимаются до 31 января по адресу: Уфа, ул. А. Матросова, 1, каб. 201. Телефон: (347) 250-31-79.