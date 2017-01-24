В Уфе Молодежный театр посвятит вечер памяти жертв крушения Ту-154

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный молодежный театр им. М. Карима посвятит показ спектакля «Батя Ялалетдин» памяти погибших в крушении самолета Ту-154. 7 февраля башкирская труппа сыграет в Большом зале размышления в двух действиях по одноименному рассказу Мустая Карима.

В фойе театра артисты прочитают тематические стихи. Перед началом спектакля к зрителям обратится режиссер Ильнур Муллабаев, после чего будет минута молчания.

«Часть билетов на спектакль получат социально незащищенные слои населения: дети-сироты, инвалиды, ветераны, пенсионеры. Также спектакль смогут посетить уфимцы, потерявшие своих родных в авиакатастрофах, в том числе родственники жертв столкновения над Боденским озером в июле 2002 года», — сообщили в литчасти театра.

Спектакль «Батя Ялалетдин» повествует о мальчишках-сорванцах, которые остались сиротами после Великой Отечественной войны. События 1946 года перемежаются с текстами писем современных детдомовцев. История, написанная Мустаем Каримом, основана на реальных событиях.