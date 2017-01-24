В школах появятся помощники учителей для работы с детьми-инвалидами - Минобр России

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В школах и детских садах будут работать помощники учителей для сопровождения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву.

«В связи с дефицитом кадров, дефицитом уникальных кадров, которые имеют педагогическое образование, мы хотим сделать еще одну очень важную вещь — попытаться как можно больше в наших школах и детских садах ввести помощников учителей, так называемых тьюторов, для того, чтобы взять не одного, допустим, ребенка (с инвалидностью), а трех детишек в класс», — сказала министр на встрече с журналистами.

С 1 сентября 2016 года вступили в силу новые стандарты для обучения в начальной школе, которые предполагают, что дети-инвалиды и дети с ОВЗ включаются в общий образовательный процесс. Уже зафиксировано увеличение количества детей с ОВЗ в российских школах.