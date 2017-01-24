В Уфе впервые пройдут соревнования «JuniorSkills» для школьников

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Впервые в Уфе с 13 по 17 февраля в рамках II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» школьники республики будут соревноваться в профессиональном мастерстве.

Как сообщает Министерство труда РБ, в соревнованиях «JuniorSkills» примут участие 150 школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Состязания включены в программу ранней профориентации и подготовки к профессии учащихся школ, существующей с 2014 года. С 2015 года чемпионаты «JuniorSkills» включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей».

Организаторы состязаний отмечают, что «JuniorSkills» должны помочь школьникам определиться с профессией и освоить современные профессиональные компетенции. Ученики образовательных учреждений смогут применить свои знания в области мобильной робототехники, сетевого и системного администрирования, прототипирования, предпринимательства, электромонтажных работ, инженерного дизайна CAD и лабораторного химического анализа.