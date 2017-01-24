Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.50 ↓

EUR 63.94 ↓

24 января Вторник

Уфа   °

Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию

ОБЩЕСТВО / Год экологии

Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию Фото: Олег Яровиков

Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

VII Республиканский детский интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию. В этом году традиционный конкурс посвящен Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.

Участниками могут быть учащиеся общеобразовательных школ, дошкольных учреждений образования и организаций дополнительного образования. Номинации: кормушка для птиц, скворечник, рисунок с зимующим видом птицы Башкирии, рисунок с перелетным видом птицы, появляющимся в регионе весной, вопросы о зимующих и перелетных видах птиц республики. Конкурс пройдет с 1 по 7 февраля, результаты будут объявлены 1 марта.

Организаторы VII Республиканского интернет-конкурса «Птицы Башкирии» — Союз охраны птиц России, Русское географическое общество РБ, информационный партнер — «Детское радио Уфа». Подробности — на сайте «Конкурс Птицы Башкирии».

Теги: экология
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть