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24 января Вторник

Уфа   °

В Уфе водитель элитной иномарки избил 76-летнего пенсионера

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе водитель элитной иномарки избил 76-летнего пенсионера. Накануне на проезжей части по улице Сельской Богородской хозяин черного Mercedes-Benz C-класса разбил нос пожилому мужчине. Последний якобы поцарапал дорогую машину, сообщает «Комсомольская правда-Уфа».

По словам очевидца, незнакомцу на вид лет 30-35. Пенсионер рассказал, что водитель «Мерседеса» его подрезал и набросился с кулаками, обвиняя в поломке зеркала.

«Сообщение о телесных повреждениях поступило в отделение 23 января. По словам пенсионера, который передвигался на «Рено Дастер», водитель «Мерседеса» устроил ДТП, нанес ему телесные повреждения и скрылся. Ведется его розыск», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Теги: драка,ДТП,ЧП,МВД
 
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