В Уфе определят лучших биатлонистов России Фото: Андрей Старостин В Уфе определят лучших биатлонистов России Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице до 29 января пройдут чемпионат России, первенство России и 5-й этап Кубка России по биатлону. В них примут участие более 200 спортсменов из 23 регионов.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России, первые мужские и женские старты (спринт) состоятся 25 января. В этот же день проверят свои силы в спринте юниоры и юниорки.

26 января по результатам спринта запланировано проведение суперпреследования среди мужчин и женщин.

27 января аналогичные соревнования пройдут среди юниоров.

28 января состоятся командные гонки среди мужчин и женщин.

29 января — командные гонки среди юниоров и юниорок.

Место проведения всероссийских соревнований — спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон».