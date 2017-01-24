В Уфе определят лучших биатлонистов России Фото: Андрей Старостин
В Уфе определят лучших биатлонистов России
В Уфе определят лучших биатлонистов России Фото: Андрей Старостин
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В башкирской столице до 29 января пройдут чемпионат России, первенство России и 5-й этап Кубка России по биатлону. В них примут участие более 200 спортсменов из 23 регионов.
Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России, первые мужские и женские старты (спринт) состоятся 25 января. В этот же день проверят свои силы в спринте юниоры и юниорки.
26 января по результатам спринта запланировано проведение суперпреследования среди мужчин и женщин.
27 января аналогичные соревнования пройдут среди юниоров.
28 января состоятся командные гонки среди мужчин и женщин.
29 января — командные гонки среди юниоров и юниорок.
Место проведения всероссийских соревнований — спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон».