ЕГЭ-2017: что нужно знать выпускникам прошлых лет

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

У выпускников осталась всего одна неделя для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ должны сделать это до 1 февраля. Два экзамена в форме ЕГЭ — русский язык и математика — являются обязательными. Успешная сдача этих дисциплин влияет на получение аттестата о среднем (полном) общем образовании.

Остальные предметы по выбору — биология, химия, география, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии, литература, история, обществознание, башкирский язык, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), — необходимы тем, кто желает продолжить свое образование в вузе или ссузе.

В Министерстве образования РБ отметили, что выпускники прошлых лет с этого года сдавать ЕГЭ смогут только в досрочный (март-апрель) и дополнительный (с 20 июня по 1 июля) периоды, тогда как раньше они могли сделать это в основную волну.

Для них предусмотрены отдельные ППЭ (пункты проведения экзамена).