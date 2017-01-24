В Башкирии пройдет хакатон для IT-специалистов Фото: Depositphotos.com В Башкирии пройдет хакатон для IT-специалистов Фото: Depositphotos.com

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

27-28 января в Стерлитамакском филиале Башкирского государственного университета пройдет хакатон для IT-специалистов.

Площадка вуза объединит команды программистов и веб-дизайнеров, которым предстоит за 24 часа написать полноценное программное обеспечение на заданную тему, сообщили в пресс-центре вуза.

«Такие мероприятия просто необходимы для айтишников, людей специфических в общении и, в целом, для создания профессионального IT-сообщества на юге Башкортостана», – считает один из организаторов хакатона, основатель стартапа и специалист в области нейронных сетей Рустам Салаватов.

Будущие участники хакатона – это и студенты СФ БашГУ, и все желающие. В том случае, если у вас нет команды, уникальный формат марафона предполагает командообразование, уточнили организаторы.

«Наши выпускники работают веб-дизайнерами, программистами, системными администраторами, специалистами по интернет-сетям и так далее. Поэтому на хакатон мы приглашаем крупные предприятия, – говорит директор Центра научных исследований и инноваций Павел Алешин. – Для бизнеса участие в марафоне – это возможность рекрутинга талантливых профессиональных выпускников, поскольку сам формат хакатона является эффективной альтернативой стандартным собеседованиям при приеме на работу. Участники демонстрируют свои практические умения в условиях жесткого ограничения времени. Кроме того, предприятия-партнеры формулируют задания для участников, которые реализуют конкретные программные решения прикладных IT-задач. Для самих программистов марафон открывает перспективы не только трудоустройства, но и создания команд для развития собственного стартапа».

В программе предстоящего мероприятия – мастер-класс по командообразованию, выступления приглашенных спикеров и партнеров хакатона, специалистов в области машинного интеллекта, создания стартапа, представители бизнес-сообщества.

Сама же программа хакатона включает в себя работу в различных секциях. Среди них — машинное обучение; секция на призы одного из фитнес-клубов; умный город; IT-студент; виртуальная реальность.

«Хакатон, который пройдет в Стерлитамаке в январе, – первая ласточка в развитии бизнес- акселератора LIFT при СФ БашГУ, – делится планами директор филиала Алексей Ковальский. — В рамках этого инновационного направления мы откроем коворкинг-центр для наших студентов и выпускников, курсы обучения машинному интеллекту, проведем фестиваль роботов, тренинговое обучение и многое другое».

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать, пройдя по ссылкам: https://vk.com/strhack; https://vk.com/4liftnet.