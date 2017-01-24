В Минздраве Башкирии не подтвердили увольнение главврача Республиканского перинатального центра Фото: Олег Яровиков В Минздраве Башкирии не подтвердили увольнение главврача Республиканского перинатального центра Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Министерстве здравоохранения Башкортостана не подтвердили информацию об увольнении Фиргата Байрамгулова с поста главного врача Республиканского перинатального центра.

Никаких официальных документов, подтверждающих обратное, нет и не было, отметили в ведомстве.

Ранее сообщения об отставке руководителя Центра появились сразу в нескольких источниках. Сообщалось, что главврачу предлагают написать заявление по собственному желанию. Однако в Минздраве республики подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Другую новость — об объединении Республиканского перинатального центра и уфимского роддома №4 в интервью «Медиакорсеть» подтвердил заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов. При этом вице-премьер отметил, что «коллективы остаются, сокращать их никто не будет, все это домыслы и они взяты с потолка».

Справка. Новое здание Республиканского перинатального центра площадью 24,3 тысячи квадратных метров рассчитано на 130 пациентов. Его строительство началось в конце 2014 года в рамках Программы модернизации здравоохранения Башкортостана на 2011-2016 годы.

Уфимский роддом №4 входит в пятерку крупнейших в стране. В 2017 году учреждению исполняется 40 лет. За эти годы врачи приняли здесь порядка 200 тысяч новорожденных.