В Уфе следователи проверяют обстоятельства гибели 12-летней девочки в больнице Фото: Олег Яровиков В Уфе следователи проверяют обстоятельства гибели 12-летней девочки в больнице Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе следователи проверяют обстоятельства гибели 12-летней девочки в больнице. Родители утверждают, что их ребенка госпитализировали только со второй попытки обращения в медучреждение при отсутствии направления педиатра. Они также считают, что дочку можно было спасти, если бы её своевременно положили в больницу.

По указанию руководителя следственного управления по региону Григория Житенёва организована доследственная проверка. В медучреждение для изъятия медицинской документации выехали замруководителя следственного отдела и следователь. После изучения истории болезни и других документов будут назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки в ближайшее время будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.