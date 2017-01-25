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25 января Среда

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В МФЦ можно получить справку о непривлечении к административной ответственности за потребление наркотиков

ОБЩЕСТВО

В МФЦ можно получить справку о непривлечении к административной ответственности за потребление наркотиков Фото: Олег Яровиков

В МФЦ можно получить справку о непривлечении к административной ответственности за потребление наркотиков Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С 1 января Многофункциональные центры оказывают еще одну услугу, напомнили в МВД по РБ. В МФЦ можно получить справку о привлечении либо непривлечении к административной ответственности за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача. Заявления принимают все МФЦ республики. Срок предоставления услуги — 30 дней со дня даты регистрации заявления в Информационном центре МВД.

Теги: мфц,мвд,справки
 
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