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25 января Среда

Уфа   °

«Уфа-Алиса» сражается в городе-герое

СПОРТ

«Уфа-Алиса» сражается в городе-герое Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-Алиса» сражается в городе-герое Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В среду, 25 января, гандбольный клуб «Уфа-Алиса» сыграет гостевой поединок в чемпионате российской женской Суперлиги. В Волгограде уфимки сразятся с «Динамо-Синарой».

«Уфа-Алиса» не набрала пока ни одного очка. У волгоградской команды 11 очков, она на шестом месте.

В Уфе хозяйки уступили в первом круге со счетом 18:26.

Теги: гандбол,женская Суперлига РФ
 
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