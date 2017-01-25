Нефтекамский «Торос» оказал серьезное сопротивление «СКА-Неве» Фото: ХК «Торос»
Нефтекамский «Торос» оказал серьезное сопротивление «СКА-Неве»
Нефтекамский «Торос» оказал серьезное сопротивление «СКА-Неве» Фото: ХК «Торос»
УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В очередном домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги нефтекамский «Торос» принимал на своем льду одного из лидеров текущего турнира — «СКА-Неву» из Санкт-Петербурга.
Башкирская команда всё время догоняла, к 47-й минуте это удалось при счете 3:3. Все голы у нефтекамцев на счету Игорей — Волкова и Черкасова (дважды). Но на 52-й минуте гости забили победный гол — 4:3.
«Торос» имеет 69 очков и находится на десятом месте.
26 января башкирский клуб примет воронежский «Буран».