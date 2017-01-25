В башкирской колонии пресечена попытка провоза партии мобильных телефонов Фото: УФСИН по РБ В башкирской колонии пресечена попытка провоза партии мобильных телефонов Фото: УФСИН по РБ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В мелеузовской ИК-7 пресечена попытка провезти на территорию исправительного учреждения крупной партии мобильных телефонов. Как сообщили в УФСИН по РБ, «посылку» обнаружили при досмотре грузовика с продуктами питания. В нескольких свертках находились 25 аппаратов, 12 зарядных устройств, флеш-карта и шесть колод игральных карт.

Водителя грузовика привлекут к административной ответственности. Передача и попытка передачи запрещенных предметов, веществ и продуктов наказывается штрафом от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией «посылки», напомнили в Управлении.