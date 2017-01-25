Поток туристов из Китая увеличится за счет упрощения въезда - Ростуризм Фото: Андрей Старостин Поток туристов из Китая увеличится за счет упрощения въезда - Ростуризм Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В этом году поток туристов из Китая в Россию увеличится за счет упрощения визовых процедур. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече главы Ростуризма Олега Сафонова и главы российского представительства Государственного управления по делам туризма Китая Чжао Хунцина, сообщают «Известия».

По данным Ростуризма, Китай занимает лидирующее положение по объемам въездного турпотока в нашу страну. За девять месяцев 2016 года граждане КНР совершили около 1,1 млн туристических поездок в Россию, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2015 года. Особой популярностью у китайцев пользуются групповые поездки по безвизовому каналу, доля которых составляет 70 процентов. За последние пять лет безвизовый турпоток из Китая увеличился в шесть раз.

Глава Ростуризма Олег Сафонов назвал темпы роста турпотока очень хорошими, но добавил, что это далеко не предел.

«Китайские туристы — пожалуй, одни из самых путешествующих в мире. Именно Азия, Юго-Восточная Азия генерирует основной турпоток. И разные страны ведут серьезную конкурентную борьбу за них, — поясняет Сафонов. — Кроме того, китайские туристы образованны, организованны и «высокобюджетны». Любая страна будет им очень рада».

Дальнейшие же перспективы как по визовым, так и по безвизовым путешественникам огромны, учитывая, что в прошлом году жители Китая совершили 122 млн зарубежных поездок. И, по мнению коллег из КНР, реалистично говорить о 5 млн китайских туристов в год в России в среднесрочной перспективе.

Огромный потенциал несет в себе развитие «красного туризма», то есть посещения мест, связанных с коммунистической идеологией, которой до сих пор верны китайцы. Если сейчас по соответствующим маршрутам в Ульяновск, Москву и Петербург ежегодно приезжают лишь несколько тысяч человек из Поднебесной, есть все основания полагать, что в 2017 году, в годовщину Октябрьской социалистической революции 1917 года, поток вырастет значительно.

По словам Олега Сафонова, вопрос о том, чтобы гости из Китая чувствовали себя в России максимально комфортно, — один из главных, который предстоит решать в будущем.

Другая первоочередная задача ближайших лет — максимально расширить географию посещения России китайцами. Сейчас они ограничиваются в основном двумя столицами. А хотелось бы видеть их и в Сибири, и в Поволжье, и на Урале, и на Русском Севере, тем более что китайцы очень любят наблюдать полярное сияние.

Еще больше поможет въездному турпотоку из Китая дальнейшее упрощение визовых процедур. В частности, планируется принять новую редакцию Межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Поправки в документ предполагают снижение допустимой численности группы с пяти до трех человек, удлинение срока безвизового пребывания группы до 15 календарных дней для пассажиров речных круизных судов, до 10 суток — для участников крупных международных спортивных, культурных и деловых мероприятий и до 72 часов — для граждан КНР, прибывающих в российские аэропорты транзитом.