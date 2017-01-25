В Уфе пожарные предотвратили взрыв газового баллона - ВИДЕО Фото: скриншот видео с канала Азата Валиева на YouTube | Видео: канал Азата Валиева на YouTube В Уфе пожарные предотвратили взрыв газового баллона - ВИДЕО Фото: скриншот видео с канала Азата Валиева на YouTube | Видео: канал Азата Валиева на YouTube

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе пожарные предотвратили взрыв газового баллона. Пожар в частном бревенчатом доме по улице Зенцова произошел ночью 25 января. По сообщению очевидца, жильцы успели выбежать на улицу — обошлось без жертв.

«В помещении находился газовый баллон. Пожарные его не сразу увидели и рисковали своими жизнями. Хорошо, что всё обошлось! Когда баллон обнаружили, полиция стала отгонять зевак для их же безопасности», — рассказал агентству «Башинформ» уфимец.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что на борьбу с огнем прибыли 16 пожарных и пять единиц спецтехники. В помещении был найден один газовый баллон, который огнеборцы вынесли из объятого пламенем дома. Примерно через два часа огонь удалось потушить. По словам местного жителя, возможной причиной пожара стало курение в доме.