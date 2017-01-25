В Башкирии на городской площади метали валенки Фото: администрация Туймазинского района



В Башкирии на городской площади метали валенки Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах Башкортостана жители устраивают веселые зимние забавы. В минувшие выходные массовый праздник, в котором приняли участие семейные команды с детьми школьного возраста, прошел в городе Туймазы. Городская площадь собрала любителей здорового образа жизни на «Веселые старты». Дети и их родители метали валенки, играли в хоккей с мячом, передвигались лежа на санках, катались на лыжах.

По итогам соревнований среди семей с мальчиками победили Шарафутдиновы из села Ильчимбетово, второе место заняли Низамутдиновы (средняя школа №4 города Туймазы), третье — Вильдановы (городская школа №1).

Первое место среди семей с девочками завоевали Исмагиловы (СОШ №5), второе — Галибаевы (СОШ №1), третье — Давлетовы (городская гимназия №1), сообщили в администрации муниципалитета