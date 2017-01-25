В Уфе детский технопарк проведет День открытых дверей Фото: Олег Яровиков В Уфе детский технопарк проведет День открытых дверей Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 27 января, в Республиканском детском образовательном технопарке пройдет День открытых дверей. В программе предусмотрены мастер-классы по таким направлениям, как «Автоконструирование», клуб «Авиатор», лаборатория электроники и робототехники, компьютерная графика и анимация, графический дизайн и 3D-моделирование. Состоится круглый стол для руководителей учреждений дополнительного образования технического профиля.

День открытых дверей начнется в 11.00 по адресу: Уфа, ул. Кирова, 43. Вход свободный.